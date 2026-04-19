Вночі росіяни запустили понад 230 дронів — скільки збила ППО

Вночі росіяни запустили по Україні 236 ударних дронів, близько 150 з них — типу Shahed. ППО збила 203 цілі.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У 18 місцях влучили 32 безпілотники, ще у восьми впали уламки.

Найбільше потерпав Чернігів — окупанти масовано атакували місто. Загинув 16-річний хлопець. Ще три жінки і чоловік постраждали.

Близько 07:00 окупанти атакували цивільне авто у Центральному районі Херсону. Загинув 56-річний чоловік, також госпіталізували 41-річного чоловіка.