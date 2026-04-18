СБУ влучила в три російські кораблі в тимчасово окупованому Криму

Служба безпеки України влучила в три російські кораблі в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в СБУ.

Йдеться про великий десантний корабель ВМФ РФ «Ямал», військовий корабель невстановленого типу та ще один великий десантний корабель ВМФ РФ «Азов».

Також військові, ймовірно, ударили по протидиверсійному катеру проєкту 21980 «Грачонок».

Окрім того, безпілотники «Альфи» СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи «Дельфін», радіолокаційні системи МР-10М1 «Мис-М1» та резервуари з паливом на нафтобазі «Югторсан».