Українські військові поцілили по чотирьох об’єктах нафтопереробної галузі РФ

Українські військові поцілили в чотири об’єкти нафтопереробної галузі на території Росії, а також били по ремонтних підрозділах росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться про НПЗ «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивний термінал «Висоцьк Лукойл-2» у Ленінградській області та нафтоперекачувальну станцію «Тихорецьк» у Краснодарському краї.

Також українські підрозділи влучили в кілька місць зберігання пально-мастильних матеріалів росіян на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Маріуполі.

Крім того, військові били по ремонтних підрозділах росіян на тимчасово окупованій частині Донеччини та Запорізької області.