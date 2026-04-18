На Львівщині троє чоловіків намагалися напасти на військових у приміщенні ТЦК
- Анастасія Зайкова
У Львівській області троє чоловіків намагалися напасти на військових у приміщенні територіального центру комплектування. Двох із них затримали, ще одного шукають.
Про це йдеться в заяві Львівського обласного ТЦК.
Інцидент стався ввечері 17 квітня в місті Яворів. Близько 22:20 невідомі увірвалися до будівлі та спробували атакувати військових взводу охорони.
Напад вдалося зупинити — на місце приїхали правоохоронці й затримали двох учасників, триває досудове розслідування. Третього нападника наразі розшукують.
- Київський обласний ТЦК з посиланням на Нацполіцію писав, що станом на 12 квітня від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували 620 нападів на працівників ТЦК.
- Найбільше випадків зафіксували в Харківській області — 69, Києві — 53 та Дніпропетровській області — 45. У Київській області було зафіксовано 24 випадки нападів на ТЦК.