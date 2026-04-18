На Львівщині троє чоловіків намагалися напасти на військових у приміщенні ТЦК

У Львівській області троє чоловіків намагалися напасти на військових у приміщенні територіального центру комплектування. Двох із них затримали, ще одного шукають.

Про це йдеться в заяві Львівського обласного ТЦК.

Інцидент стався ввечері 17 квітня в місті Яворів. Близько 22:20 невідомі увірвалися до будівлі та спробували атакувати військових взводу охорони.

Напад вдалося зупинити — на місце приїхали правоохоронці й затримали двох учасників, триває досудове розслідування. Третього нападника наразі розшукують.