Росіяни атакували Україну 219 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч проти 17 квітня росіяни атакували Україну 219 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Про це звітують у Повітряних силах.

Дрони летіли з таких напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — тимчасово окупований Крим. Близько 150 безпілотників — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 190 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 28 ударних БпЛА в 17 місцях, а також падіння збитих у девʼяти місцях.

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждала 40-річна жінка, там загорілися житлові будинки, гараж і суха трава. Пожежі вже ліквідували.

На Донеччині в Краматорську внаслідок російського удару поранені двоє людей. Крім того, рятувальники вивільнили трьох мешканців із заблокованих квартир. Пошкоджені житлові будинки.