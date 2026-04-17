На польському кордоні в українки знайшли купюру, яка у 1 905 разів перевищувала норму радіації

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Прикордонники в Польщі зупинили 54-річну громадянку України, яка в багажі перевозила майже $10 тисяч готівкою. Одна з купюр у 1 905 разів перевищувала рівень допустимої радіації.

Про це повідомили в польській Прикордонній службі.

Це сталося 15 квітня на пункті пропуску в селі Медика. Коли українка проходила через радіометричні ворота, що вимірюють рівень радіації, спрацював сигнал, який повідомляв про значне перевищення радіації.

Прикордонники перевірили жінку і знайшли у неї $9 900 готівкою. Одна з купюр перевищувала допустиму безпечну для людини норму радіації у 1 905 разів. Аналіз показав наявність ізотопу, який використовують під час лікування. Прикордонна служба помістила банкноту у спеціальний контейнер і повідомила Державне атомне агентство.

Жінка запевняла, що гроші везла, щоб купити автівку в Польщі. Їй відмовили у в’їзді до країни та разом з грошима повернули в Україну.

Польські прикордонники розповіли, що у грудні 2025 року стався подібний випадок — громадянин Польщі хотів ввезти з України значну суму готівки, після чого у нього виявили надлишковий рівень радіації. Чоловіка теж відправили назад в Україну.