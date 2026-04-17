Зеленський заявив, що в Білорусі будують дороги до України та налагоджують артилерійські позиції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на війні.

Про її підсумки Зеленський написав у соцмережах.

У доповіді Сирський згадав Білорусь. Там на прикордонні з Україною розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції. Керівництво України вважає, що Росіє вкотре пробує втягнути Білорусь у війну проти України.

Зеленський доручив відповідними каналами застрегти керівництво Білорусі про готовність України захищати себе, а також згадав операцію США з викрадення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

«Характер і наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок», — повідомив він.