«Для успіху на полі бою Україні люди все ще потрібні більше, ніж роботи». Світові медіа про російсько-українську війну 17 квітня

Новини

«Бабель»

Попри увагу до дронів і роботів, успіх України у війні досі залежить від людей, пише Foreign Policy. Щоб утримувати території та керувати технікою, потрібні військові на місці. Утім, численні військові посадовці й рекрутери розповіли віданню, що примусовий призов має обмеження: люди бояться втратити звичне життя на невизначений час і не розуміють, де та як служитимуть. Країнам, які мають можливість розбудовувати армії в мирний час, вони радять памʼятати: вмотивовані новобранці стають кращими солдатами. «У кожної людини своя мотивація. Я з тієї частини України, де точилися запеклі бої, тому просто хотів захистити свій дім», — сказав капітан ВМС другого рангу та керівник центру рекрутингу Військово-морських сил Максим Горбунов.

Якщо Дональд Трамп прагне, щоб його кампанія в Ірані залишила тривалий слід в історії, йому варто звернутися до Зеленського — єдиного лідера, який прийшов на допомогу в найгарячішу фазу протистояння. Про це йдеться у статті аналітика CNN з питань глобальних справ Бретта Макгерка, який обіймав керівні посади в галузі нацбезпеки за часів президентів Джорджа Буша — молодшого, Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена. Сполучені Штати систематично підривають короткострокову здатність Ірану розробляти, виробляти та вдосконалювати свої програми безпілотників і ракет. Тоді як Україна систематично розробляє і розгортає системи, необхідні для протидії та знищення цих систем. До того ж Київ, за словами Макгерка, сьогодні випереджає Москву в технологічних інноваціях. Саме тому зараз ідеальний момент, щоб зміцнити обороноздатність України. Такий крок нарешті дасть американському президенту ті важелі впливу, які необхідні для повного припинення війни.

