З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще сімох дітей

З тимчасово окупованої частини Херсонщини ще сімох дітей повернули на підконтрольну Україні територію в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Йдеться про шістьох хлопчиків і одну дівчинку віком від 3 до 17 років, а також повнолітню дівчину-сироту. Всі вони зазнавали тиску з боку окупаційної влади.

Зокрема, 11-річну дівчинку в школі змушували брати участь у воєнізованих заходах. Коли вона відмовлялася, її цькували вчителі. Через постійний стрес у дитини почалися проблеми зі здоров’ям.

Хлопця 17 років обманом вивезли до так званого табору, де змушували співати російський гімн. За відмову погрожували ізоляцією. Після повернення він переховувався, бо патрулі шукали підлітків, щоб вручати повістки.