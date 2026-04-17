Овочерізки в шкільних укриттях. Ексчиновницю з Києва засудили на 7 років

Дніпровський окружний суд Києва засудив до семи років вʼязниці колишню начальницю відділу управління освіти Дніпровської РДА. Її визнали винною в розтраті бюджетних коштів при закупівлі у 2023 році овочерізок і стільців для шкільних укриттів.

Про це повідомила київська прокуратура.

Її імені не називають, але цю посаду в той період обіймала Ольга Дроздова.

У суді довели, що чиновниця переплатила за овочерізки понад 460 тисяч гривень. За цим епізодом її визнали винною за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна) і призначили 5 років увʼязнення.

У справі про закупівлю стільців для укриттів у школах слідчі встановили, що управління освіти переплатило майже 1 млн 350 тисяч грн. У цій справі чиновницю засудили до 7 років за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах).

Остаточне покарання — сім років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади на 3 роки та конфіскація майна.

Суд також задовільнив цивільні позови на суму завданих збитків, подані прокурорами в інтересах держави.