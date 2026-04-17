Трамп продовжив заборону для російських суден заходити в порти США ще на рік
- Анастасія Зайкова
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік заборону суднам, пов’язаним із Росією, швартуватися в американських портах.
Про це йдеться в документі Білого дому, оприлюдненому у Федеральному реєстрі США.
Йдеться про продовження національного надзвичайного стану, що 16 квітня 2022 року запровадив тодішній президент Джо Байден. Це дозволило США обмежувати пересування і стоянку суден, пов’язаних з Росією.
У Білому домі заявили, що політика Росії й надалі становить загрозу міжнародним відносинам США, тому обмеження залишають чинними.
Заборону вже продовжували у 2023, 2024 та 2025 роках.
