Українські війська атакували Туапсинський НПЗ, засоби ППО, ракети й дрони росіян
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
У ніч проти 16 квітня СБУ, Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій та ГУР МО атакували Туапсинський нафтопереробний завод і порт Туапсе в Краснодарському краю РФ.
Про це повідомляють Генштаб ЗСУ та джерела «Бабеля» у Службі безпеки.
Туапсинський НПЗ перербляє до 12 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Цей завод виробляє бензин, дизель, мазут і сировину для нафтохімії.
Єдиний виробничий комплекс з ним складає нафтотермінал порту Туапсе, який теж атакували українські дрони. Комплекс належить російській державній компанії «Роснафта».
Через удар пошкоджені глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідна інфраструктура та ємності резервуарного парку морського термінала і НПЗ. Після влучань почалась сильна пожежа. Під удар потрапила і багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е. Масштаби збитків уточнюються.
Також Сили оборони атакували:
- береговий ракетний комплекс «Бастіон» в районі зосередження тактичної групи 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі;
- засоби ППО на окупованих територіях: зенітний ракетний комплекс «Бук-М2» у Багатівці на Запоріжжі, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» у Феодосії, а також зенітний ракетний комплекс «Оса» у Водяному на Донеччині;
- пункти управління дронами біля Вербового на Запоріжжі та Голої Пристані на Херсонщині;
- живу силу і пункт управління на Донеччині.