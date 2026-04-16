Українські війська атакували Туапсинський НПЗ, засоби ППО, ракети й дрони росіян

У ніч проти 16 квітня СБУ, Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій та ГУР МО атакували Туапсинський нафтопереробний завод і порт Туапсе в Краснодарському краю РФ.

Про це повідомляють Генштаб ЗСУ та джерела «Бабеля» у Службі безпеки.

Туапсинський НПЗ перербляє до 12 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Цей завод виробляє бензин, дизель, мазут і сировину для нафтохімії.

Єдиний виробничий комплекс з ним складає нафтотермінал порту Туапсе, який теж атакували українські дрони. Комплекс належить російській державній компанії «Роснафта».

Через удар пошкоджені глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідна інфраструктура та ємності резервуарного парку морського термінала і НПЗ. Після влучань почалась сильна пожежа. Під удар потрапила і багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е. Масштаби збитків уточнюються.

Також Сили оборони атакували: