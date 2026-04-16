Spiegel: Працівникам Міноборони Німеччини заборонили користуватися гаджетами на роботі. Усе через ризик шпигунства з боку РФ і Китаю

Міністерство оборони Німеччини обмежило використання мобільних телефонів для своїх співробітників через загрозу шпигунства з боку Росії та Китаю.

Про це стало відомо виданню Spiegel.

За даними медіа, ще в середині лютого в міністерстві розповсюдили директиву з безпеки, в якій сказано, що відтепер співробітникам заборонено брати смартфони, планшети та смартгодинники на наради, де обговорюються питання з грифом «таємно».

Особливо це стосується нарад, де йдеться про планування навчань, операцій або бойову готовність армії. Перед такими засіданнями співробітники мають залишати особисті гаджети у спеціальних шафках у коридорах.

Обмеження також поширюється на службові кабінети, де зберігаються секретні документи — фактично на більшість приміщень у берлінському комплексі Бендлерблок.

Причиною цих обмежень називають зростання загрози шпигунства, яке може використовуватися і для підготовки диверсій на території країни. У відомстві вважають, що Бундесвер є пріоритетною ціллю для іноземних розвідок — насамперед російської та китайської.

Більшість співробітників Міноборони Німеччини мають службові телефони з підвищеним захистом. Проте через обмеження на встановлення популярних месенджерів, таких як WhatsApp, працівники часто користуються і власними гаджетами.

За оцінкою німецької служби безпеки, приватні телефони особливо вразливі до атак — їх можуть ідентифікувати через додатки або фішингові кампанії. Оскільки відомство не контролює ці пристрої, шпигунське втручання може довго залишатися непоміченим.

Попри це, зазначає Spiegel, нові правила у Міноборони все ще м’якші, ніж у деяких інших структурах. Наприклад, у Федеральній розвідувальній службі Німеччини взагалі заборонено приносити особисті гаджети, а в НАТО їхнє використання суворо регламентоване.