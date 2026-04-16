На Закарпатті девʼятикласник влаштував стрілянину під час уроку і поранив свого однокласника

В Ужгородському районі учень 9 класу приніс у школу пістолет і почав стріляти під час уроку.

Про це повідомили в Національній поліції.

Близько 09:30 16 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що девʼятикласник погрожував зброєю учням своєї школи. Під час уроку хлопець раптово дістав пістолет та двічі вистрілив.

Одним пострілом він поранив свого однокласника, а потім утік. Правоохоронці затримали підлітка, пістолет (попередньо, травматичний) вилучили. Наразі поліція встановлює обставини події, зокрема, як неповнолітній отримав зброю.

Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.