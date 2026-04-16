Росія за добу випустила по Україні 44 ракети і 659 дронів. Скільки збила ППО

Від ранку 15 квітня до ранку наступного дня російські війська запустили для атаки по Україні 703 повітряні цілі. Це балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 667 російських цілей, зокрема:

8 з 19 балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400;

19 з 20 крилатих ракет Х-101;

4 з 5 крилатих ракет «Іскандер-К»;

636 з 659 ударних дронів.

Ще 12 ракет і 20 ударних БпЛА влучили у 26 місцях, на 25 локаціях впали уламки. Постраждалі та загиблі є в Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові.

Станом на 08:20 в Одесі кількість загиблих зросла до восьми, а постраждалих — до 16.

У Києві загинули 4 людини, ще 48 постраждали. Руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

У Дніпрі — двоє загиблих і 30 постраждалих.

Били росіяни і по Полтавщині — у двох районах побиті будинки.

А в Запоріжжі від російського удару під ранок загинула жінка.