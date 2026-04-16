Росія за добу випустила по Україні 44 ракети і 659 дронів. Скільки збила ППО
- Світлана Кравченко
Від ранку 15 квітня до ранку наступного дня російські війська запустили для атаки по Україні 703 повітряні цілі. Це балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українська ППО знешкодила 667 російських цілей, зокрема:
- 8 з 19 балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400;
- 19 з 20 крилатих ракет Х-101;
- 4 з 5 крилатих ракет «Іскандер-К»;
- 636 з 659 ударних дронів.
Ще 12 ракет і 20 ударних БпЛА влучили у 26 місцях, на 25 локаціях впали уламки. Постраждалі та загиблі є в Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові.
Станом на 08:20 в Одесі кількість загиблих зросла до восьми, а постраждалих — до 16.
У Києві загинули 4 людини, ще 48 постраждали. Руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.
У Дніпрі — двоє загиблих і 30 постраждалих.
Били росіяни і по Полтавщині — у двох районах побиті будинки.
А в Запоріжжі від російського удару під ранок загинула жінка.