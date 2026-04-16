Росіяни вночі масовано атакували Україну. У Києві, Одесі та Дніпрі є загиблі й постраждалі. Головне про наслідки

Російські війська у ніч проти 16 квітня масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. «Бабель» зібрав усе, що відомо про наслідки обстрілів у регіонах станом на 07:30.

Київ

За даними ДСНС, від російських ударів загинули пʼятеро людей, серед них — двоє дітей. Ще 21 людина поранена.

Руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Уранці на Подолі дрон влетів у 18-поверхівку, ще на одній локації — влучання в 6-й поверх 16-поверхівки.

Дніпро

Росіяни поцілили по житлових кварталах міста. Двоє людей загинули, 27 постраждали. 14 постраждалих наразі перебувають у лікарні, п’ятеро з них у важкому стані.

Одеса

Від вечора ворог кілька разів атакував місто — загинули семеро людей, ще 11 постраждали. Пошкоджені обʼєкти інфраструктури, житловий будинок у Хаджибейському районі та територія парку у Приморському районі.

Харків

У Немишлянському районі від удару дроном постраждали двоє людей. В Індустріальному районі внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. Люди не постраждали.