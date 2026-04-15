Дослідження: Кашалоти мають «алфавіт» і голосні звуки, чия структура формується так само, як у людей

Кашалоти мають «алфавіт» та утворюють голосні звуки. Структура цих голосних формується так само, як і в людській мові.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings B, пише The Guardian.

Кашалоти спілкуються за допомогою серії коротких клацань, які називаються кодами. Їхня розмова звучить для людського вуха як уривчаста азбука Морзе. Видаливши проміжки між клацаннями, дослідники змогли знайти закономірності, разюче схожі на людську мову.

Аналіз клацань показує, що ці кити можуть розрізняти голосні звуки за допомогою коротких або подовжених клацань та за допомогою висхідних чи спадних тонів. Вони використовують моделі, подібні до таких мов, як китайська, латина та словенська. Подібно до того, як люди змінюють форму голосових звʼязок, щоб перетворити звук «А» на звук «Е», кити можуть маніпулювати голосними звуками, змінюючи їхнє значення.

Структура комунікації китів має близькі паралелі з фонетикою та звуковою будовою людських мов. Комунікації кашалотів дуже складні і одні з найближчих до людської мови серед всіх тварин.

Це відкриття поступово наблизило людей до можливості повністю розуміти кашалотів та інших китів і навіть спілкуватися з ними. Науковці поставили за мету протягом наступних пʼяти років зрозуміти 20 різних звукових виразів, повʼязаних з такими діями, як пірнання і сон. За словами одного з дослідників, здатність повністю зрозуміти, що кажуть кити, або можливість спілкуватися з ними все ще є далекою перспективою, але не такою вже й дивною.