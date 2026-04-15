Британія надасть Україні щонайменше 120 тисяч дронів — найбільший пакет безпілотників в історії країни
- Анастасія Зайкова
Британія оголосила про постачання Україні щонайменше 120 тисяч безпілотників — це найбільший пакет дронів в історії країни.
Про це повідомили у британському уряді.
У пакет увійдуть тисячі ударних безпілотників великої дальності, розвідувальні дрони, логістичні безпілотники та морські системи. Постачання однієї з партій вже розпочалося цього місяця.
Новий пакет дронів є частиною ширшого пакета допомоги від Британії, яка цього року становить понад $4 млрд, а також фінансування в межах програми ERA.
Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine — це фінансова ініціатива країн G7, спрямована на підтримку бюджету та оборони України коштом прибутків від заморожених російських активів. Загальна сума допомоги становить $50 млрд до 2027 року.
Лондон також зазначає, що значна частина цього пакета буде профінансована через британські оборонні компанії, зокрема Tekever, Windracers і Malloy Aeronautics. Це має створити нові робочі місця у Британії та одночасно посилити обороноздатність України.
- Попередній пакет британської допомоги включав $677 млн на протиповітряну оборону, а також фінансування ініціативи НАТО PURL і постачання понад 1 000 ракет, вироблених у Белфасті.