Британія надасть Україні щонайменше 120 тисяч дронів — найбільший пакет безпілотників в історії країни

Getty Images / «Бабель»

Британія оголосила про постачання Україні щонайменше 120 тисяч безпілотників — це найбільший пакет дронів в історії країни.

Про це повідомили у британському уряді.

У пакет увійдуть тисячі ударних безпілотників великої дальності, розвідувальні дрони, логістичні безпілотники та морські системи. Постачання однієї з партій вже розпочалося цього місяця.

Новий пакет дронів є частиною ширшого пакета допомоги від Британії, яка цього року становить понад $4 млрд, а також фінансування в межах програми ERA.

Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine — це фінансова ініціатива країн G7, спрямована на підтримку бюджету та оборони України коштом прибутків від заморожених російських активів. Загальна сума допомоги становить $50 млрд до 2027 року.

Лондон також зазначає, що значна частина цього пакета буде профінансована через британські оборонні компанії, зокрема Tekever, Windracers і Malloy Aeronautics. Це має створити нові робочі місця у Британії та одночасно посилити обороноздатність України.