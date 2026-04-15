Поліція закрила справу блогера Спартака Субботи, якого підозрювали в підробці документів про освіту

Справу блогера Спартака Субботи, якого підозрювали у підробці документів про освіту, закрили.

Про це поліція Харківської області повідомила у відповідь на запит «Бабеля».

Провадження закрили відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України — тобто через закінчення строків давності притягнення до відповідальності.

Справа Спартака Субботи

Спартак Суббота здобув популярність переважно після запуску шоу «Подкаст-терапія» на ютубі. На каналі в нього було понад 500 тисяч підписників.

11 квітня 2023 року вийшло розслідування, у якому психолог Ілля Полудьонний звинуватив Субботу у брехні про його кваліфікацію. За його словами, Суббота, скоріше за все, не має медичної освіти і називав себе кандидатом наук ще за пʼять років до захисту наукової праці. Також Полудьонний розбирав висловлювання Спартака Субботи про терапевтичні методи та розлади і доводив їхню антинауковість.

Після публікації розслідування співведучий Субботи по «Подкаст-терапії» Євген Янович оголосив, що їхній проєкт закривається. А 10 травня у МОН заявили, що в Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО немає відомостей про диплом магістра Спартака Субботи, а свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту міністерство не видавало. МОН звернулось до поліції, і там відкрили справу за статтею про підробку документів.