Росіяни атакували Україну трьома ракетами та 324 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 15 квітня росіяни атакували трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Дрони летіли з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Гвардійське, Чауда (тимчасово окупований Крим). Близько 250 дронів — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 309 російських дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовані влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на девʼяти локаціях, а також падіння збитих на десяти локаціях.

У Дніпрі через російську атаку понівечені адмінбудівля і багатоповерхівка. Постраждали троє людей — жінки 29 і 22 років та чоловік 65 років, повідомили в ОВА.

У Запоріжжі 74-річна продавчиня кіоску загинула внаслідок російського удару близької пʼятої ранку. Пошкоджені автостоянка, підприємство, кіоск та будинки, заявив керівник ОВА Олександр Ганжа.

У Херсоні зранку росіяни атакували Дніпровський район міста. Під російський удар потрапив 37-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та контузію, розповіли в ОВА.