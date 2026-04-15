Кирила Буданова поважають і в адміністрації Трампа, і в Москві. Світові медіа про війну 14 квітня

Кирило Буданов — людина, яку поважають усі сторони одночасно: союзники України, західні посадовці, адміністрація Трампа і навіть російські опоненти, йдеться у великому матеріалі Bloomberg. Західні посадовці, з якими спілкувалися журналісти видання, характеризують Буданова як різкого, прямого і дещо саркастичного переговірника. Вони кажуть, що він довів свою ефективність у переговорах з Росією, підтримуючи зворотний канал звʼязку з Москвою та міцні контакти в Перській затоці. Чиновники, близькі до Кремля, кажуть виданню, що російська сторона теж поважає його як героя війни. Радниця Офісу президента Вікторія Страхова розповідає Bloomberg, що Буданов — «дуже системний і стратегічний у всьому» і має «здатність бачити на кілька кроків уперед». Сам Кирило Буданов називає себе прагматиком і каже, що його переговори з росіянами зосереджені на «мові, цифрах, фактах, датах — усе інше не має значення». Він свідомо утримується від зневажливих оцінок опонентів, пояснюючи тим, що якщо деталі переговорів стануть публічними, російських переговірників «знімуть і розстріляють», а їхні наступники вже ні на що не погодяться.

Однією з умов Буданова при призначенні на посаду керівника ОП було залишитися військовим — це відчувається ще до входу в його кабінет, розповідають журналісти Bloomberg, які там побували. Cекретар — молодий чоловік із виразною військовою поставою, який саме отримав дзвінок і коротко відрізав у слухавку: «Прочитай, ознайомся і знищ». Стіни приймальні вкриті портретами військовослужбовців, які брали участь у різних операціях, серед них — група українців, що служили в Афганістані ще у 2021 році. За спиною помічника — емблема сови, символ ГУР, поруч — телевізор із серіалом «Друзі», ваза з цукерками, писанка на секретарському столі. У самому кабінеті — шахи, самурайська катана і жаба на імʼя Петро, що живе в акваріумі.

Кирило Буданов сказав, що не боїться відстоювати свою точку зору і не погоджуватися з президентом. «Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь впевнений, можу сперечатися з ким завгодно», — заявив Буданов. На запитання журналістів про те, чи балотуватиметься він у президенти, коли будуть вибори, Буданов відповів: «Це цікаве запитання. Наступне».

