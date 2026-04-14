Власники зруйнованого житла не платитимуть за комуналку — Зеленський підписав закон

Новини

Пресслужба ДСНС

В Україні скасували нарахування комунальних платежів власникам зруйнованого житла.

Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Оплату за комунальні послуги не стягуватимуть з власників житла, яке пошкоджене або зруйноване настільки, що там неможливо жити. Якщо житло підлягає ремонту, то власники не платитимуть комуналку за період, поки воно непридатне для життя.

Дати пошкодження та відновлення встановлюватимуть спеціальні комісійні акти обстеження. Ці документи стануть підставою для того, щоб зупинити або поновити нарахування платежів.

Норма діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його скасування.