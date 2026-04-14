Новий пакет допомоги Україні від Німеччини, підписання оборонних угод та ремонт «Дружби». Головне з пресконференції Мерца та Зеленського
- Анастасія Зайкова
Під час пресконференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський заявили про новий пакет допомоги та підписання оборонних угод.
Про це стало відомо з трансляції Офісу президента.
Країни підписали низку угод про співпрацю, зокрема у сфері оборони. Одна з домовленостей передбачає електронний обмін даними для бою.
Зеленський зауважив, що угода з Німеччиною щодо дронів буде найбільшою угодою такого роду в Європі. Водночас Зеленський сказав, що до кінця квітня відремонтують нафтопровід «Дружба» і він відновить роботу.
Мерц заявив, що сподівається: новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр пристане на пропозицію Хорватії використовувати нафтопровід «Адріа» замість «Дружби».
А ще Мерц заявив, що Німеччина співпрацює з Україною, щоб обмежити кількість українських чоловіків призовного віку, які виїхали до Німеччини. Також Німеччина планує посилити санкції проти тіньового флоту РФ.
- Німеччина є одним з найбільших європейських донорів України, вона надала близько €55 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ. У бюджеті на 2026 рік Берлін заклав для Києва €11,5 млрд.