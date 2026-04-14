Правоохоронці ліквідували мережу U420, яка продавала наркотики під виглядом сувенірів

Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420, яка під виглядом сувенірів (зокрема сувенірних цигарок і напоїв) продавала «продукцію з небезпечними хімічними сполуками».

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У березні журналісти Bihus.Info провели розслідування щодо мережі. Перші фізичні магазини мережі зʼявилися у Києві навесні 2025 року. За рік вона розрослася до близько 30 закладів у столиці та інших великих містах України — Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Більшість клієнтів таких магазинів — молоді люди, зокрема підлітки.

Магазини U420 позиціонують себе як «кафешопи для поціновувачів якісних продуктів на основі легалізованого канабісу». Серед іншого тут можна придбати і «сувенірну продукцію» — так звані гаш і джоінти.

Результати лабораторного аналізу центру МВС виявили у складі «сувенірів» від U420 психотропну речовину, обіг якої заборонено постановою Кабінету міністрів. Це синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид спайсу. Через кустарне виробництво склад кожної дози непередбачуваний, що неминуче призводить до критичних отруєнь або зупинки серця. Утім, до списку заборонених Кабміном речовина потрапила лише 5 лютого, а «сувеніри» журналісти купували за кілька днів до того. Це може означати, що вміст продукції регулярно змінюють, адаптуючи до актуальних заборон.

Офіс генпрокурора стверджує, що аби прикрити діяльність та легалізувати доходи, організатори використовували понад 56 підконтрольних команій, які фактично не здійснювали реальної діяльності — так званих дропів. Правоохоронці провели понад 200 обшуків у приміщеннях мережі та за місцями проживання причетних до справи.

Їхні дії кваліфікують як створення, керівництво та участь у злочинній спільноті, незаконний обіг наркотичних засобів і легалізацію майна, одержаного незаконним шляхом. За це загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.