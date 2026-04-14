Зеленський підписав закон про продовження військового збору ще на три роки після війни

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує дію військового збору не лише на час воєнного стану, а й ще на три роки після його завершення.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 15110 на сайті Верховної Ради.

Документ парламент ухвалив 7 квітня — за нього проголосували 257 депутатів. Новий закон закріплює чинні ставки до кінця воєнного стану і ще на три роки після нього.

Зараз військовий збір становить 5% для фізичних платників, 10% для ФОПів 1, 2 та 4 групи (від мінімальної зарплати) та 1% для ФОПів 3 групи та юросіб (окрім е-резидентів).