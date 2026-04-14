Підсанкційні танкери проходять Ормузьку протоку попри блокаду США

Getty Images / «Бабель»

Щонайменше два підсанкційні танкери проходять через Ормузьку протоку альтернативним маршрутом, попри оголошену блокаду з боку США.

Про це пишуть Reuters та Bloomberg з посиланням на моніторингові дані LSEG, MarineTraffic і Kpler.

Один із них — танкер Rich Starry, пов’язаний із Китаєм. За даними моніторингових сервісів, танкер став першим судном, яке змогло пройти протоку і вийти з Перської затоки після початку блокади.

Судно та його власник перебувають під санкціями США за співпрацю з Іраном. На борту — близько 250 тисяч барелів метанолу, завантажених в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Екіпаж і управління — китайські.

Як пише Bloomberg, Rich Starry вже вдруге за менш ніж 24 години намагається пройти протоку. Після початку блокади судно спершу зайшло у вузький прохід біля острова Кешм, але розвернулося, а згодом відновило рух і знову рушило на вихід із Перської затоки.

Ще один танкер Elpis увійшов у протоку в момент початку блокади. Трекінгові платформи Kpler і Vortexa вказують, що він міг заходити в іранський порт перед спробою проходу.

Підсанкційний танкер Murlikishan також увійшов у протоку. Це порожнє судно, яке має завантажитися мазутом в Іраку 16 квітня. Раніше воно перевозило російську та іранську нафту.

Судна проходять протоку незвичними маршрутами. Альтернативні шляхи нещодавно оприлюднив Корпус вартових ісламської революції.

Там заявили, що через бойові дії у звичних судноплавних коридорах можуть бути морські міни. Тому суднам радять тимчасово змінити маршрути: заходити в протоку з боку Оманської затоки в напрямку острова Ларак, а виходити — південніше острова.