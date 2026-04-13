Зміна влади в Угорщині працює на користь України, але Москва все ще матиме вплив на Будапешт. Світові медіа про війну 13 квітня

Cьогодні увага світових медіа прикута до результатів парламентських виборів в Угорщині, а саме — що перемога лідера угорської опозиції Петера Мадяра та його партії «Тиса» означає для ЄС і України. Київ є найбільшим переможцем виборів поза межами Угорщини, тоді як Москва стала найбільшою невдахою, оскільки Віктор Орбан був найкориснішим активом Кремля всередині ЄС, пише Financial Times. Цю думку поділяє і The Guardian: тривале вето на фінансову допомогу Києву, стратегія затягування часу і саботаж санкцій проти Росії зробили Євросоюз безсилим і розколотим. Водночас видання зауважує, що публічна риторика Петера Мадяра щодо України поки що багато в чому дублює курс Орбана — він і надалі виступає проти постачання зброї та швидкого вступу Києва до ЄС. Цілком можливо, що новий уряд може продемонструвати більш примирливий курс, відмовившись від свого вето на кредит ЄС в обсязі €90 мільярдів. Це питання планує порушити Кіпр, який головує зараз у ЄС, якомога швидше, на зустрічі послів блоку, розповідає Bloomberg. Зрештою, подальший розвиток подій залежатиме від того, як швидко угорці зможуть сформувати уряд. Традиційно в перехідний період після виборів розгляд важливих питань відкладають до моменту, коли нове керівництво офіційно перебере повноваження, зазначає видання.

The New York Times називає поразку Віктора Орбана на виборах cерйозним провалом для Кремля, але зауважує, що навіть із приходом Петера Мадяра Угорщина не зможе швидко розірвати зв’язки з Росією. Країна імпортує понад 80% природного газу та сирої нафти з РФ, а також залежить від атомної енергетики (АЕС «Пакш»), яка працює на російському пальному та розширюється за проєктом «Росатому». Петер Мадяр дав зрозуміти, що обирає прагматичний підхід у відносинах з Москвою, і сказав, що Угорщина працюватиме над диверсифікацією своїх енергетичних поставок, але терміни поки невідомі. Кремль, ймовірно, спробує адаптуватися до нового угорського уряду, сказав старший науковий співробітник дослідницької групи Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) Андраш Рац. За його словами, уряд Орбана був для РФ не ідеологічним, а «корупційно-прагматичним» союзником, тож Москва готова швидко адаптуватися до нових реалій.

