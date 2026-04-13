В Австралії вперше в історії жінка очолить армію — що про неї відомо

Новини

Сухопутні війська Австралії вперше в історії очолить жінка — генерал-лейтенантка Сьюзен Койл.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду Австралії.

Наразі Койл — начальниця об’єднаних сил. У липні вона замінить на посаді генерал-лейтенанта Саймона Стюарта і вперше за 125 років стане жінкою-очільницею сухопутних військ Австралії.

Призначення Койл відбувається на тлі прагнення Збройних сил Австралії (ADF) збільшити кількість жінок-офіцерів у своїх лавах. ЗС Австралії стикаються із звинуваченнями у сексуальних домаганнях та дискримінації.

Жінок в австралійських силах оборони близько 21% (вони обіймають 18,5% керівних посад). ADF встановила ціль — досягти 25% жінок у лавах армії до 2030 року.

Минулого тижня проти ADF подали позов: їх обвинувачують у тому, що вони не змогли захистити тисячі жінок-офіцерів від систематичних сексуальних злочинів та дискримінації.

Що відомо про карʼєру Сьюзен Койл

55-річна Койл вступила до армії у 1987 році як резервістка та обіймала низку керівних посад: керівниці інформаційної війни, командувачки Об’єднаного оперативного угруповання 633, очільниці оперативної групи в Афганістані, керівниці військ під час розгортання конфлікту в Тимор-Лешті, на Соломонових Островах і в Афганістані. З липня 2024 року вона відповідає за кібер- та космічне командування Сил оборони Австралії і інформаційну війну.

Військова має професійну освіту — у 1992 році вона закінчила Академію Сил оборони Австралії як офіцерка.