США розпочали морську блокаду портів Ірану. Трамп пригрозив знищенням суден, що її порушують

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищувати судна, що наближаються до американських кораблів, які блокують іранські порти.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, всі Військово-морські сили Ірану — 158 кораблів — знищені, але військові США раніше не атакували ударні катери, бо «не вважали їх серйозною загрозою».

«Попередження: якщо будь-яке із цих суден наблизиться до нашої БЛОКАДИ, воно буде негайно ЗНИЩЕНО з використанням тієї ж системи ліквідації, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі. Це швидко і жорстоко. P.S. 98,2% наркотиків, що надходять до США морем, ПРИПИНИЛИСЯ!» — написав Трамп у Truth Social.

Збройні сили США оголошували, що блокада південного узбережжя Ірану (у Перській та Оманській затоках) розпочнеться 13 квітня о 17:00 за Києвом. Вона стосуватиметься всіх суден, що входять чи виходять з іранських портів чи прибережних районів Ірану. Американці не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів.

12 квітня Трамп заявляв, що США заблокували Ормузьку протоку. За його словами, жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх. Також він доручив американському флоту перехоплювати в міжнародних водах кожне судно, яке сплатило Ірану мито за прохід Ормузькою протокою.

