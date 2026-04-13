СБУ повідомила про підозру генералу РФ за катування цивільних у Ягідному на Чернігівщині

Новини

В Україні заочно оголосили підозру російському генералу Денису Барілу, який організував катування мешканців Ягідного на Чернігівщині у 2022 році.

Про це повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що у березні 2022 року він командував підрозділом, який брав участь в окупації селища. Тоді російські військові загнали до підвалу місцевої школи 369 цивільних, серед них — 69 дітей, включно з немовлятами.

Мешканців селища утримували в нелюдських умовах: без світла, вентиляції, каналізації та спальних місць. На одну людину припадало менше ніж пів квадратного метра. Потерпілим забороняли виходити назовні, не надавали медичної допомоги, людям не вистачало їжі та води.

Унаслідок цього загинули 10 мирних жителів. Їхні тіла тривалий час залишалися в підвалі разом із живими.

Барілу інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Максимальне покарання — 12 років вʼязниці.