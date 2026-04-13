У Чорнобильській зоні понад пʼять років незаконно вирощували врожай на трьох земельних ділянках. Держава хоче їх повернути

У зоні відчуження у Чорнобилі понад п’ять років незаконно вирощували врожай на трьох земельних ділянках. Прокуратура через суд хоче повернути у державну власність понад 190 гектарів.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори вже подали до господарського суду на Київщині позов про повернення землі. Йдеться про ділянки, які перебували в користуванні держоргану, проте державні реєстратори незаконно перевели землі у комунальну власність, а згодом — на приватну компанію.

З 2020 року на ділянках вирощували пшеницю та кукурудзу без спецдозволу. Такий врожай був небезпечним для здоров’я людей.

За даними слідства, підставою для реєстрації стало рішення Поліської районної ради, якого не існує. Окрім того, під час реєстрації використали державні акти, які видали підприємству «Світанок» — воно перебуває в процесі припинення роботи.

Прокуратура зібрала висновки експертиз, а суд відкрив провадження та призначив підготовче засідання.