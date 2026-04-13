У Британії вперше позбавили громадянства уродженця країни через звʼязки з Росією. Йдеться про 45-річного Марка Буллена, який нині проживає у РФ.

Про це пише The Sun.

Рішення ухвалила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд з міркувань національної безпеки. Це перший випадок, коли громадянства позбавили людину, народжену у Британії, — раніше такі заходи застосовували лише до іноземців.

У листі, який Буллен оприлюднив, ідеться, що рішення ухвалили «в інтересах суспільства». Водночас деталі справи не розкривають — з міркувань безпеки.

У британському МВС пояснили, що такі повноваження застосовують дуже рідко — у випадках, пов’язаних із тероризмом, діяльністю в інтересах ворожих держав або серйозною злочинністю.

Сам Буллен поставив під сумнів законність рішення і заявив, що його не судили. За його словами, британські спецслужби допитували його та стежили за ним, але не висунули обвинувачень.

Буллен зростав у Лондоні та понад десять років працював у поліції графства Гартфордшир. У цей час він часто відвідував Росію та організовував обміни між правоохоронцями. Ще у 2013 році його допитували співробітники спецслужб, які цікавилися його поїздками до РФ.

Після звільнення з поліції у 2014 році він переїхав до Росії, де нині працює у футбольному клубі «Зеніт». Він одружений із громадянкою РФ і має чотирьох дітей, але періодично повертався до Британії, щоб відвідати родину.

Під час однієї з таких поїздок у листопаді 2024 року його зупинили в аеропорту «Лутон» співробітники контртерористичних підрозділів. Чоловіка кілька годин допитували за Законом про боротьбу з тероризмом і безпеку кордонів, вилучили електронні пристрої для перевірки, після чого відпустили.