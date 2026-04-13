Росіяни атакували Україну 98 дронами. Скільки збила ППО

У ніч проти 13 квітня росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Дрони летіли з таких напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Близько 65 безпілотників — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 87 БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовані влучання девʼяти ударних дронів на девʼяти локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.

Зокрема, на Кіровоградщині виникла пожежа після атаки на об’єкт інфраструктури. Попередньо — без жертв, пожежу ліквідували рятувальники ДСНС.

Також орієнтовно о 02:30 росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині. Внаслідок атаки 64-річний чоловік та 65-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба.