Збройні сили США оголосили про іранського узбережжя з понеділка

Збройні сили США розпочнуть блокаду портів на південному узбережжі Ірану (в Перській та Оманській затоках) з 17:00 13 квітня за Києвом.

Про це повідомило Центральне командування США.

Блокаду застосовуватимуть до абсолютно всіх суден, що входять чи виходять до іранських портів чи прибережних районів Ірану. Американці не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів.

Раніше 12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США заблокували Ормузьку протоку. За його словами, жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх. Також він доручив американському флоту перехоплювати в міжнародних водах кожне судно, яке сплатило Ірану мито за прохід Ормузької протоки.