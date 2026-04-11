Бойові кораблі США вже розпочали розміновувати Ормузьку протоку

США почали розмінування Ормузької протоки, щоб відновити судноплавство після війни з Іраном.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, передає CNN.

Йдеться про два есмінці — USS Frank E. Peterson та USS Michael Murphy, які зайшли в протоку та працюють у Перській затоці. Їхнє завдання — очистити акваторію від морських мін, які раніше встановив Корпус вартових ісламської революції Ірану.

Це перші відомі американські військові кораблі, які пройшли через Ормузьку протоку з початку війни понад місяць тому. Президент США Дональд Трамп заявив, що розмінування проводять «на користь усього світу», щоб стабілізувати глобальну торгівлю.

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер заявив, що США вже почали формувати новий безпечний маршрут для суден. Його планують невдовзі передати комерційним перевізникам, щоб відновити нормальний рух суден.

Попри початок розмінування загроза повністю не зникла. Іран усе ще може застосовувати ракети, що разом із мінною небезпекою ускладнюють захист суден і контроль над протокою.

За даними CNN, після досягнення перемир’я через протоку змогли пройти лише близько 30 суден, що свідчить про продовження серйозних перебоїв у морських перевезеннях.