Росіяни вночі запустили по Україні 160 дронів — влучили в будинки в Сумах та Одесі. Є загиблі й постраждалі

Російські війська у ніч проти 11 квітня атакували Україну 160 дронами, із яких майже 100 — «Шахеди». ППО вдалося знешкодити 133 цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 20 ударних БпЛА влучили в десяти місцях, на 11 локаціях впали уламки. У кількох регіонах фіксують наслідки — ось що відомо на ранок.

Суми

Пізно ввечері росіяни двічі били по житлових будинках міста. Постраждали щонайменше 17 людей, серед них — 14-річний хлопець. Більшість постраждалих — люди літнього віку.

Загалом у Сумах від російських атак пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, дитсадок і майже 10 автомобілів.

Одеса

Російський дрон влучив у житловий сектор — загинули двоє людей, стільки ж постраждали. Побиті десятки будинків, гуртожиток, дитячий садок, а також енергетична, промислова і транспортна інфраструктура.

Полтавщина

Через падіння уламків БпЛА в Лубенському районі загинула людина, ще одна поранена. Пошкоджені приміщення магазину та кавʼярні.

Дніпропетровщина

Понад 10 разів росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський райони дронами й артилерією. Понівечені приватні будинки, багатоповерхівка, підприємство й автівки.

Харківщина

Росіяни вдарили по адмінбудівлі в селищі Великий Бурлук. Зайнялася пожежа, люди не постраждали.