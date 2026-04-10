У березні кількість загиблих і поранених серед цивільних в Україні зросла на 49% у порівнянні з лютим

У березні кількість загиблих і поранених серед цивільних в Україні різко зросла — майже на 49%, як порівняти з лютим. Загинули щонайменше 211 людей, ще 1 206 зазнали поранень.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Найбільше смертей у березні спричинили атаки дронів малої дальності. Від них загинули 66 людей — це більше, ніж від будь-якого іншого виду зброї.

В ООН зазначають, що такі атаки стають дедалі частішими. У 2025 році кількість жертв від них зросла більш ніж удвічі, як порівняти з 2024 роком — 580 загиблих проти 226.

Поранених теж стало значно більше — 3 295 проти 1 528. У березні цього року показники знову зросли — приблизно на 70% проти березня 2025-го.

Жертви серед цивільних у березні зафіксували в 19 областях України та в Києві. При цьому 97% усіх випадків сталися на підконтрольній уряду території.

У квітні ситуація не покращується. За перші дев’ять днів місяця загинули щонайменше 46 цивільних, ще 343 були поранені.