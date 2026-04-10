Meta видалятиме зі своїх платформ рекламу із закликами долучатися до позовів проти компанії
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Bloomberg / Contributor / Getty images
Компанія Meta видалятиме з Facebook та Instagram рекламу, яка закликає користувачів долучитись до поточних судових процесів проти платформи.
Про це пише Reuters.
Речник Meta Енді Стоун заявив, що компанія активно захищається від цих позовів, які включають тисячі справ у судах штату та федеральних судах Каліфорнії, і видаляє відповідну рекламу.
«Ми не дозволимо адвокатам, які спеціалізуються на судових процесах, отримувати прибуток від наших платформ, водночас стверджуючи, що вони завдають шкоди», — заявив Стоун.
Цей крок став наслідком програшу Meta у двох гучних судових процесах.
- Наприкінці березня журі в Лос-Анджелесі визнало Meta та Google винними в депресії та суїцидальних думках молодої жінки: вона казала, що в юному віці стала залежною від Instagram та YouTube від Google. Компанію зобовʼязали виплатити загалом $6 мільйонів відшкодування.
- В іншій справі присяжні зобов’язали Meta виплатити $375 мільйонів. Вони вирішили, що компанія вводила користувачів в оману щодо безпеки своїх продуктів для молоді та сприяла сексуальній експлуатації дітей на своїх платформах.