Meta видалятиме зі своїх платформ рекламу із закликами долучатися до позовів проти компанії

Компанія Meta видалятиме з Facebook та Instagram рекламу, яка закликає користувачів долучитись до поточних судових процесів проти платформи.

Речник Meta Енді Стоун заявив, що компанія активно захищається від цих позовів, які включають тисячі справ у судах штату та федеральних судах Каліфорнії, і видаляє відповідну рекламу.

«Ми не дозволимо адвокатам, які спеціалізуються на судових процесах, отримувати прибуток від наших платформ, водночас стверджуючи, що вони завдають шкоди», — заявив Стоун.

Цей крок став наслідком програшу Meta у двох гучних судових процесах.