Стефано Габбана пішов з посади голови Dolce & Gabbana, але збереже творчу роль

Стефано Габбана залишив посаду голови модного дому Dolce & Gabbana, який вони заснували разом із Доменіко Дольче.

Про це пише Associated Press.

Він подав у відставку ще в грудні 2025 року, а набула чинності вона з 1 січня. Однак інформацію оприлюднили лише зараз — напередодні переговорів компанії з кредиторами.

Новим головою ради директорів компанії став Альфонсо Дольче, брат співзасновника Доменіко Дольче. Тим часом Габбана розглядає варіанти купити приблизно 40% акцій компанії.

63-річний Габбана продовжить працювати в компанії у своїй творчій ролі, додали в компанії.

Габбана був присутній на останньому показі в лютому, де в першому ряду сиділа їхня давня муза Мадонна. Після шоу він з Дольче особисто привітали Мадонну на її місці та провели за лаштунки.

Бренд Dolce & Gabbana дебютував на подіумі в Мілані в 1985 році, зробивши акцент на сицилійській майстерності, яка залишається його ключовим елементом протягом років.

Бренд здобув популярність у 1990-х завдяки бюстгальтерам із конусними чашками, корсетним образам та ідеально скроєним чорним сукням. Дизайнери часто надихалися сицилійським корінням Дольче — використовували прозорі тканини й сітку в чоловічому одязі, а також яскраві квіткові та фруктові принти й прикраси з великими хрестами.

З роками вони розширили діяльність на парфуми, товари для дому та годинники, а також інші суміжні з модою категорії.