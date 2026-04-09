ЄС скорочує фінансування проєвропейських аналітичних центрів, звільняють працівників
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Європейська комісія скоротила фінансування частини аналітичних центрів, які підтримують проєвропейську позицію. Через це деякі організації змушені звільняти працівників.
Про це повідомляє Politico.
У 2025 році Єврокомісія не продовжила частину грантів, і зараз дефіцит фінансування становить близько €7,8 млн. Це вдарило по центрах, які займаються дослідженнями європейської політики та підтримкою інтеграції ЄС.
У самих організаціях кажуть, що їм складно пояснити втрату грошей і що це послаблює їхню роботу. Частина експертів вважає, що водночас у Брюсселі активніше з’являються нові євроскептичні аналітичні центри, які часто мають приватне фінансування.
Деякі політики в Європарламенті попереджають, що така тенденція може впливати на баланс політичних поглядів у ЄС.
Водночас у Єврокомісії пояснюють, що фінансування розподіляється через конкурси, і гроші отримують ті проєкти, які найкраще відповідають критеріям. Там додають, що відмова в гранті не означає заборону на іншу підтримку в майбутньому.
Окремі експерти також зазначають, що скорочення фінансування сталося на тлі критики з боку правих груп, які звинувачували ЄС у підтримці «зручних» проєвропейських організацій.