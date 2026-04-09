Імператорські пінгвіни під загрозою зникнення через танення льоду

Імператорські пінгвіни опинилися під загрозою зникнення, бо пташенята масово гинуть через танення антарктичного льоду.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані Міжнародного союзу охорони природи.

За даними дослідників, у місцях розмноження пінгвінів фіксують рекордне танення льоду. Через це пташенята, які ще не вміють плавати, падають у воду і тонуть. Ті, кому вдається вибратися, часто гинуть від холоду.

Найбільш критична ситуація — у морі Беллінсгаузена. Там у 2022 році зруйнувалися чотири з п’яти колоній імператорських пінгвінів, що призвело до загибелі тисяч пташенят. Подібна ситуація раніше сталася і в морі Ведделла — ще у 2016 році.

За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, до 2080-х років популяція імператорських пінгвінів може скоротитися вдвічі. Уже між 2009 і 2018 роками вона зменшилася приблизно на 10%. Наразі у світі налічують близько 595 тисяч дорослих особин.

За словами виконавчого директора організації Мартіна Гарпера, зміна клімату пришвидшує вимирання видів, і реагувати потрібно вже зараз.

Дослідники також звертають увагу, що глобальне потепління впливає й на інших тварин Антарктики. Зокрема, популяція антарктичних морських котиків зменшилася вдвічі порівняно з 2000 роком, а деякі види тюленів також опинилися під загрозою зникнення.