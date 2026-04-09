Світлина Євгена Малолєтки перемогла в європейській категорії конкурсу World Press Photo 2026

Світлина українського фотожурналіста Євгена Малолєтки, зроблена після російського удару по Києву, перемогла в європейській категорії конкурсу World Press Photo 2026.

Про це повідомили організатори премії.

На знімку — 65-річна киянка, яка сидить біля свого будинку після того, як ракета зруйнувала будівлю навпроти. Фото зробили 24 квітня 2025 року після масованої атаки Росії на столицю.

Того дня загинули щонайменше 12 людей, ще близько 90 були поранені. Руйнування зафіксували у п’яти районах Києва, найбільше — у Святошинському.

У категорії «Європа» також відзначили американського фотографа Девіда Гуттенфелдера. Його фото показує українського військового з позивним «Трейдер», який готує FPV-дрони до бойових завдань у Харківській області.

Цьогоріч журі конкурсу розглянуло понад 57 тисяч робіт від 3 747 фотографів зі 141 країни та обрало 42 переможці регіональних конкурсів. Переможців головної нагороди World Press Photo of the Year 2026 оголосять 23 квітня.