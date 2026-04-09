Україну тепер сприймають не як прохача зброї, а як джерело безпеки та військових технологій. Світові медіа про війну 9 квітня

Українські оборонні технології отримали шанс вийти на глобальний ринок і стати прибутковим бізнесом після війни, пише TVP World. Угоди з країнами Перської затоки, які Володимир Зеленський підписав минулого тижня, не лише привернули увагу світової спільноти, а й викликали хвилю ажіотажу в оборонно-технологічному секторі України. Керівник відділу комунікацій державної платформи Brave1 Євген Гриценко каже, що Україна вже не просто отримує допомогу — вона сама дає перевірені в бою технології, рішення та досвід, на які дедалі більше покладаються партнери.

Неминучість війни стає все більш очевидною для всіх, саме тому інвестори більше вкладаються в оборону, вважає співзасновник і генеральний директор інженерно-продуктової компанії Dwarf Engineering Владислав Піотровський. Він також зазначив, що коли йдеться про виробництво дронів, Україна має достатньо прихованих потужностей, щоб постачати іноземним покупцям і при цьому не мати дефіциту в українській армії. Утім, як зауважує видання, українським компаніям доведеться вчитися працювати на міжнародному ринку (експорт, бюрократія, контракти), а також відпрацьовувати правила експорту зброї на рівні держави.

The New York Times публікує матеріал про трансформацію українського цивільного технологічного сектора у потужну оборонну індустрію на прикладі підприємця Ярослава Ажнюка — співзасновника стартапу Petcube (гаджет для дистанційного спостереження та розваги домашніх улюбленців, коли вони самі вдома). Тепер він очолює компанії Odd Systems та The Fourth Law, які розробляють інноваційні рішення для FPV-дронів. А Forbes розповідає про те, як важкі дрони незабаром будуть евакуювати поранених в Україні. Окрім того, така технологія відкриє перспективу появи нового типу повітряно-десантних штурмів.

