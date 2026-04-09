У Британії заявили про викриття таємної операції РФ в Атлантиці. За підводними човнами більше місяця стежили понад 500 військових

Велика Британія виявила в Атлантичному океані таємну операцію російських підводних човнів, що були направлені на кабелі та трубопроводи.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, передає Sky News.

За словами міністра, у виключній економічній зоні Британії Росія розгорнула ударний підводний човен класу «Акула» та ще два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень РФ.

Протягом місяця за ними стежили британські літаки, кораблі Королівського флоту та союзників, зокрема Норвегії. Загалом до операції долучилися понад 500 людей. Судна скинули сонарні буї, щоб відлякати російські субмарини та не дати їм пошкодити важливу підводну інфраструктуру.

Гілі заявив, що наразі субмарини вже покинули води Британії. Пошкоджень кабелів чи трубопроводів не зафіксували.

«Президенту Путіну я кажу: ми бачимо вас, ми бачимо ваші дії щодо наших кабелів і трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити матиме серйозні наслідки», — сказав Гілі та додав, що за останні два роки у водах Британії кількість російських суден зросла на 30%.

Премʼєр Британії Кір Стармер, коментуючи ситуацію, наголосив, що його країна «не буде ухилятись від вживання заходів».

Ситуацію прокоментували також в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такі дії Росії свідчать про «гострі регіональні та глобальні загрози» з боку російського режиму.

«Викриття зловісних дій Росії є одним з найефективніших способів протидії їм. Ми закликаємо міжнародну спільноту відмовитися від будь-яких ілюзій щодо Москви. Цей режим необхідно стримувати, ізолювати та безжально санкціонувати, щоб протидіяти його агресивним амбіціям», — додав Сибіга.