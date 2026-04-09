Вимагав $100 000 за демонтаж колії. Посадовцю «Укрзалізниці» оголосили підозру в хабарництві

Заступник директора Департаменту екологічної безпеки «Укрзалізниці» вимагав $100 000 за демонтаж колії. Його затримали та висунули підозру.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, посадовець хотів отримати хабар від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині. За ці гроші він обіцяв «вирішити питання» з демонтажем і списанням колії — вона заважала розширенню виробництва.

В Офісі генпрокурора пояснили, що суть схеми полягала в тому, щоб ініціювати «сезонний обʼїзд» — комісія мала визнати залізничну колію невигідною, а в майбутньому демонтувати, списати та зняти її з реєстру. Окрім того, ділянку під колією мали передати громаді для потреб карʼєру.

Фігурант стверджував, що процедура є складною і її потрібно погоджувати з керівництвом залізниці, Мінінфраструктури та профільними структурами. За $100 000 він обіцяв організувати цей процес «під ключ» за 3—6 місяців. Посадовець стверджував, що вже мав такий досвід на Львівській залізниці.

Ділка затримали під час отримання грошей. Під час особистих обшуків у нього вилучили готівку та розписку. Обшуки провели також на місці роботи та в авто.

Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Посадовцю загрожує від восьми до 12 років ув’язнення і конфіскація майна.