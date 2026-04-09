«Королеву кетаміну» засудили до 15 років за роль у смерті Меттью Перрі

Наркоторговку Джасвін Сангху, відому як «королева кетаміну», 8 квітня засудили до 15 років позбавлення волі через смерть зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі у 2023 році.

Про це пише Reuters.

У вересні Сангха визнала себе винною за пʼятьма пунктами звинувачення: одним пунктом у підтримці приміщення, повʼязаного з наркотиками, за трьома — у розповсюдженні кетаміну, за одним — у розповсюдженні кетаміну, що призвело до смерті або тяжких тілесних ушкоджень.

Під час слухання у федеральному суді Лос-Анджелесу вона висловали каяття за свою роль у смерті Перрі. Суддя призначив 15 років за ґратами, як рекомендували федеральні прокурори. Захист закликав суддів випустити жінку, обмежившись тим терміном, який вона вже провела в тюрмі після арешту, тобто близько 1 року і 8 місяців. Проте суддя сказав, що врахував факт, що Сангха продовжувала продавати наркотики протягом шести місяців після смерті Перрі, демонструючи в той час відсутність каяття. Їй загрожувало до 65 років тюрми.

Сангха — одна з пʼятьох людей, які постачали Перрі кетамін. Її вирок суворіший за ті, що суд виніс двом лікарям. Двом засудженим співпідсудним — одному наркоторговцю та колишньому особистому асистенту Перрі — суд ще не виніс вирок, проте вони вже визнали свою вину.