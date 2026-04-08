Голова МОЗ Литви відправляє свого заступника працювати в Україну, бо він не зміг сказати, чий Крим

Міністерка охорони здоровʼя Литви Марія Якубаускене заявила, що планує відправити свого нового заступника Арномедаса Галдікаса на роботу до України після того, як він не зміг відразу відповісти на питання, кому належить Крим.

Політик зіткнувся з негативною реакцією литовців через інтервʼю, в якому він у відповідь на питання, кому належить півострів, відповів, що не знає. Галдікас ще й поцікавився: «Який сенс цього питання?»

«Я не відповідаю за цю політичну ситуацію. Ми домовилися говорити тільки про медицину», — сказав Галдікас.

Але після уточнення від журналіста він все ж відповів: «Добре, тоді Україні». Ця реакція політика викликала обурення в Литві, і голова МОЗ країни повідомила, що направить свого заступника «працювати в Україну».

«Я вже сказала йому вчора, що йому доведеться поїхати», — сказала вона і додала, що рішення ухвалили після обговорення з премʼєр-міністеркою Інгою Ругінене.

Водночас які саме обов’язки Галдікас матиме і коли він вирушить в Україну, Якубаускене не уточнила.

Арномедас Галдікас став заступником міністра охорони здоровʼя Литви лише 16 березня від популістської партії «Світанок Німану», яка входить до правлячої коаліції.