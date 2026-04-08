Греція наступного року заборонить соцмережі для дітей до 15 років

Новини

Греція заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 1 січня 2027 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, передає Reuters.

У відеозверненні до молоді Міцотакіс сказав, що діти, які проводять довгі години перед екранами, «не дають своєму розуму відпочити та стикаються зі зростаючим тиском від постійних порівнянь та онлайн-коментарів».

Опитування громадської думки, проведене ALCO в лютому, показало, що майже 80% опитаних схвалили заборону. Грецький уряд вже заборонив мобільні телефони у школах і створив платформи батьківського контролю, щоб обмежити час, який підлітки проводять перед екранами.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту) — якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Велика Британія та Іспанія теж хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, яка має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.