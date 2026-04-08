Британські вчені створили новий вид генномодифікованої пшениці. Смажений хліб з неї майже не містить канцерогенів

Дослідники з британського Інституту досліджень ріллі Rothamsted Research використали геномне редагування Crispr, яке дозволяє вибірково редагувати ДНК живих організмів. Так вони створили новий вид пшениці, продукти з якого мають значно нижчу кількість канцерогенів після обсмаження.

Про це пише The Guardian.

Пшениця містить амінокислоту вільний аспарагін, яку рослина використовує, щоб зберігати азот. Коли хліб випікають, смажать або підсмажують, ця амінокислота перетворюється на токсичну сполуку акриламід, яку вчені класифікують як ймовірний канцероген.

Результати дворічних випробувань показують, що пшениця, вирощена з використанням Crispr, має значно нижчу концентрацію вільного аспарагіну, а на врожайність це не впливає. Таким чином зменшується утворення акриламіду в харчових продуктах.

Хліб і печиво, виготовлені з відредагованої пшениці, показали суттєво менший рівень акриламіду, причому концентрація в деяких зразках хліба падала нижче межі виявлення навіть після того, як його підсмажували.

Велика Британія стала одним зі світових центрів досліджень у галузі редагування генів після Brexit. Вихід країни з Європейського Союзу означав, що європейські правила щодо генетично модифікованих продуктів харчування більше її не стосуються. Закон про генетичні технології (точна селекція), ухвалений у 2023 році , спрощує розробку і продаж генетично модифікованих сільськогосподарських культур і худоби. Однак він перебуває під загрозою через нову угоду про санітарні та фітосанітарні заходи — Велика Британія і ЄС зараз ведуть переговори про неї.