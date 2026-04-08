Рада підтримала законопроєкт про «податок на OLX»

Новини

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

У першому читанні за нього проголосували 234 депутати.

Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2027 року платформи почнуть автоматично стягувати податок з доходів користувачів таких платформ, як Glovo, Uklon, Bolt та Uber за пільговорю ставкою 5% (плюс 5% військового збору). Для цього не треба буде ані оформлюватися, ані відкривати спеціальний рахунок. Для пільгової ставки продавець має бути резидентом України, використовувати український банківський рахунок, не мати найманих працівників і не торгувати підакцизними товарами.

Доходи від продажу товарів на суму до €2 000 на рік не оподатковуватимуть. Щоб користуватись пільговою ставкою, річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (приблизно 7,2 мільйона гривень станом на 2026 рік), інакше доходи оподатковуватимуть за ставкою 18%.

Робота на онлайн-платформах у разі ухвалення законопроєкту не буде вважатися трудовими відносинами, якщо оператор перебуває на обліку в податковій.

За оцінками Мінфіну, ухвалення законопроєкту збільшить доходи державного бюджету на 14 мільярдів гривень.